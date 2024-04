Une série de séismes à Taïwan, le plus fort atteint la magnitude de 6,1

Taïwan a été frappée samedi à l'aube par une nouvelle série de séismes, le plus fort ayant atteint une magnitude de 6,1, a annoncé l'Agence météorologique centrale taïwanaise.

Aucune alerte au tsunami n'a toutefois été émise et il n'a pas été fait état par les autorités d'éventuelles victimes ou de dégâts.

Cette île avait déjà été secouée mardi par des dizaines de tremblements de terre, dont un de magnitude 6,3. Le gouvernement avait souligné qu'il s'agissait de répliques du séisme du 3 avril de magnitude 7,4, "le plus fort en 25 ans" à Taïwan, qui avait fait au moins 17 morts et plus de 1.100 blessés.