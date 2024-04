Une société de Staden va assembler le nouveau blindé Griffon pour l'armée

"Grâce à une configuration identique entre les véhicules belges et français, à l'entraînement conjoint des militaires et à une coopération approfondie, une interopérabilité totale sera atteinte entre la composante terrestre belge et l'Armée de terre française", a indiqué la Défense. "La coopération industrielle dans le domaine de la défense n'est pas une fin en soi. Pour le militaire qui réside en moi, c'est avant tout un levier pour atteindre les objectifs stratégiques supérieurs d'interopérabilité avec nos alliés, d'autonomie stratégique et de résilience de nos sociétés", a déclaré le lieutenant-général Frédéric Goetynck.

