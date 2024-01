Une soixantaine d'arrestations la nuit du réveillon à Anvers

La police anversoise était déjà présente dans l'après-midi dimanche pour contrôler l'usage illégal de feux d'artifice, dans certains cas du matériel a été saisi. Dans certains quartiers, la situation a été plus tendue et la police a dû être déployée plus massivement, comme à Deurne, Berchem et au nord d'Anvers. Du matériel pyrotechnique allumé a été lancé en direction des agents.

"La police a activement patrouillé pour avoir un effet dissuasif", selon le porte-parole de la police anversoise, Willem Migom. "Sur le Kiel, la police a dû repousser la foule présente. Un canon à eau a été déployé. Des dégâts ont été causés et la police a procédé à plusieurs arrestations", a poursuivi celui-ci. Dans cette zone, un véhicule de police a également été fortement vandalisé.