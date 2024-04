Une stèle pour commémorer le "massacre" de Seraing

A la mémoire des victimes, une plaque commémorative a été posée sur le quai Greiner. Celle-ci vise à se souvenir des événements survenus au 19e siècle, époque à laquelle Seraing est marquée par la révolution industrielle avec l'implantation des ateliers de John Cockerill en 1817.

Cinquante ans plus tard, l'usine emploie 7.000 ouvriers. Des conflits sociaux vont éclater face aux mauvaises conditions de travail "des salaires minimes et les droits des ouvriers sont quasi inexistants ". Une récession touchant les secteurs métallurgique et minier en Belgique va alors mener à la diminution des salaires et l'augmentation du prix des denrées alimentaires. La famine touchant de plus en plus de familles de la classe populaire, des conflits sociaux vont éclater à la fin des années 1860 dans les grands bassins industriels de Wallonie. Les ouvriers revendiquent une augmentation générale des salaires, sans quoi les arrêts de travail seront plus fréquents.