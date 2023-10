Une table de 200 couverts dressée en hommage aux otages israéliens détenus par le Hamas

Organisée par le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), l'action consistait pour les organisateurs à dresser, symboliquement, près de 200 couverts pour les quelque 200 otages toujours détenus. Les photos et noms de chaque otage étaient également accrochés au dos de chaque chaise.

À côté des tables dressées, un écran géant mobile faisait défiler les visages et les noms des détenus israéliens, sporadiquement interrompus du slogan "Bring them home" ("ramenez-les à la maison").

Plus tôt dans la journée, le CCOJB avait fait déambuler l'écran géant dans les rues de Bruxelles, passant notamment devant l'Université libre de Bruxelles, les institutions européennes ou encore l'ambassade d'Iran, jusqu'au palais de Justice, situé place Poelart.

"Cette action est, avant tout, une opération de sensibilisation pour les citoyens belges. Il faut bien comprendre que ces otages sont aux mains de barbares, et bien que quatre d'entre eux ont été libérés, il en reste encore plus de 200. Nous ressentons une angoisse profonde sur le sort de ces personnes encore détenues", a indiqué le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme et membre du CCOJB, Joël Rubinfeld.