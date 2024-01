Une troisième édition de l'Encyclopédie du Mouvement flamand est publiée

Une nouvelle Encyclopédie numérique du Mouvement flamand a été présentée lundi au Parlement flamand. La troisième édition de cet ouvrage de référence contient de nouvelles entrées qui faisaient défaut comme celles consacrées à la N-VA et à son président Bart De Wever, au phénomène des "Bekende Vlamingen" (Flamands connus) ou aux relations entre le Mouvement flamand et les thèmes du climat et de l'environnement.