Une veillée pour le Maroc sur la Grand-Place d'Anvers

De nombreuses personnes, en particulier les membres de la communauté marocaine, se sont réunies devant l'hôtel de ville. "Ce grand nombre de participants prouve une fois de plus que la communauté marocaine reste interconnectée où que l'on soit dans le monde", a notamment déclaré le bourgmestre. "Le Maroc est un pays fort, avec une communauté et une solidarité que nous pouvons parfois jalouser. De plus, dans les moments difficiles, les gens montrent le meilleur d'eux-mêmes".

La ministre du développement, Caroline Gennez (Vooruit), et l'ambassadeur du Maroc en Belgique ont également assisté à la cérémonie.