Une vingtaine de manifestants s'opposent aux armes nucléaires à la base de Kleine Brogel

Une vingtaine de personnes opposées aux armes nucléaires ont manifesté dimanche devant la base aérienne de Kleine Brogel (province du Limbourg). Elles exigent que les armes nucléaires qui s'y trouvent disparaissent et que la Belgique se retire de l'Otan. Les manifestants souhaitent également que le siège de l'Alliance atlantique ne soit plus à Bruxelles.

Les contestataires, membres des organisations Cnapd ASBL, Agir pour la Paix et NoNukes, ont déployé une banderole avec le texte "Pas de nouvelles bombes nucléaires en Belgique". Plusieurs manifestants portaient également des pancartes avec des messages tels que "No Nuke is Good Nuke".

À l'arrière de la base aérienne, ils ont dénoncé la présence d'armes nucléaires américaines. Les manifestants s'opposent à la venue des nouvelles armes B61-12.