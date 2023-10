Une zone de pluie va traverser le pays

Les maxima seront atteints ce matin et varieront entre 16 et 19°C. Les températures accuseront une baisse de quelques degrés après le passage de la zone de pluie.

Mardi soir et au cours de la nuit, quelques averses résiduelles seront encore possibles, mais le temps redeviendra sec dans la plupart des régions. Les minima varieront entre 4 et 8°C en Ardenne, aux alentours de 15°C en bord de mer et entre 9 et 12°C dans la plupart des autres régions.

Mercredi, périodes ensoleillées et passages nuageux se partageront le ciel. Le mercure atteindra entre 13 ou 14°C en haute Ardenne et 18°C en Flandre.