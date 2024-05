Unicef Belgique a récolté 28 millions d'euros en 2023 pour les enfants du monde entier

Unicef Belgique, l'antenne belge du Fonds des Nations unies pour l'enfance, est parvenue à récolter plus de 28 millions d'euros l'an dernier en faveur des enfants du monde entier, fait savoir l'organisation dans un communiqué lundi. C'est notamment le soutien de près de 95.000 marraines et parrains qui a permis d'atteindre ce résultat.

De l'aide immédiate est apportée aux familles vivant dans ces zones et, parallèlement, "les bases d'un développement structurel sont posées afin d'améliorer les perspectives des adultes de demain". Les enfants peuvent ainsi avoir accès à des soins de santé, à de l'eau potable, à des repas nutritifs et à une éducation de qualité.

Dans cette somme, plus de 19 millions sont allés à des programmes d'aide d'urgence et de développement pour les enfants en situation de vulnérabilité dans le monde. Des régions comme la Syrie, la Turquie, le Maroc, la République démocratique du Congo, Haïti, le Yémen, le Soudan, l'Afghanistan, l'Ukraine ou encore Gaza ont en effet été touchées par des catastrophes naturelles ou des conflits prolongés, voire les deux, rappelle Unicef.

Outre l'aide mondiale, l'ONG se concentre également sur la promotion et la protection des droits de l'enfant et se penche sur les problèmes urgents en Belgique. En 2023, l'accent a été mis sur la pauvreté infantile, le bien-être mental et le climat.

Enfin, à quelques semaines des élections, Unicef Belgique lance un mémorandum et une campagne de sensibilisation auprès des politiques et du grand public. Intitulé "Prendre le parti des enfants", il affirme notamment que près d'un demi-million d'enfants en Belgique courent le risque de souffrir de pauvreté, tandis que trop nombreux sont ceux victimes de problèmes de santé mentale et d'inégalités en termes d'accès aux services d'accueil de la petite enfance et d'éducation. Et à cela, il faut ajouter les dangers environnementaux.