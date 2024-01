USA: les dirigeants du Congrès trouvent un accord pour éviter la paralysie budgétaire

Cette annonce intervient juste avant les échéances du 19 janvier et du 2 février, dates auxquelles des agences fédérales auraient été à court de financement dans le cadre de l'approche en deux tranches.

Le projet de loi à court terme, également appelé résolution permanente, permettra au gouvernement de continuer à financer les dépenses de l'Etat jusqu'au 1er et au 8 mars, a indiqué la source, ce qui laisse aux élus le temps de s'accorder sur un budget plus important et sur les détails des dépenses.