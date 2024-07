Valérie De Bue devrait être la nouvelle présidente du Sénat

La semaine passée, c'est le plus ancien des sénateurs, Jean-Paul Wahl (MR), qui avait présidé la première séance de l'assemblée au cours de laquelle les sénateurs issus des entités fédérées avaient prêté serment. Jeudi, ce sera au tour des sénateurs cooptés. Le Sénat désignera également son Bureau et sa présidence. Le poste revient au MR et c'est la Brabançonne et ex-ministre wallonne Valérie De Bue qui devrait l'occuper.

Sous la législature passée, une autre élue du MR avait exercé cette fonction: Sabine Laruelle, remplacée par Stephanie D'Hose en octobre 2020 quand la Vivaldi avait été mise sur pied.

À la Chambre, la présidence est revenue à Peter De Roover (N-VA).