Van den Bossche et De Vylder 5e de l'américaine, 3e titre d'affilée pour les Allemands

Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt décrochent un troisième titre européen de suite. Il sont sacrés avec 64 points, devant les Français Thomas Boudat et Donavan Grondin (60 pts). et les Danois Michael Morkov et Theodor Storm (50) qui prennent les médailles d'argent et de bronze.

Le Portugal se classe 4e avec 47 points.