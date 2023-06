Van der Straeten veut livrer rapidement des générateurs de secours à l'Ukraine

Les conséquences de cette destruction sont incalculables: des millions de litres d'eau s'écoulent, des villages et des zones agricoles sont inondés, l'eau potable est polluée,... La centrale hydroélectrique de Nova Kakhovka a également été détruite. Elle fournissait de l'électricité à des centaines de milliers de familles. Sa destruction et les inondations ont privé d'électricité trois millions de familles.

Le 12 mai dernier, la Vivaldi a décidé de débloquer 4 millions d'euros pour une aide énergétique urgente. La ministre souhaite en mettre une partie à la disposition de B-FAST pour l'achat de générateurs d'urgence. B-FAST est responsable des marchés publics, de la logistique et du transport, ainsi que du contrôle administratif, juridique et budgétaire de cette aide spécifique.

"Les générateurs d'urgence sont essentiels pour assurer le fonctionnement des hôpitaux, mais aussi pour fournir de l'électricité aux familles et aux écoles ukrainiennes", a rappelé Tinne Van der Straeten. "J'ai immédiatement demandé à mon équipe de mettre rapidement des fonds à la disposition de B-FAST afin d'acheter des générateurs d'urgence pour la zone touchée par les inondations. Jusqu'à 30 générateurs d'urgence pourront ainsi être acquis et livrés dès que possible", a-t-elle ajouté.

Ces générateurs s'ajouteront aux 135 générateurs que la Belgique a déjà livrés l'année dernière pour aider les familles ukrainiennes à passer l'hiver. La Belgique a également fourni le diesel et l'essence nécessaires à leur fonctionnement.