Van Hool en difficulté: De Lijn va commander de nouveaux bus

Il y a quelques semaines, De Lijn a commandé 92 bus au constructeur chinois BYD, créant la polémique. La société de transport public dispose dès lors d'un contrat-cadre remontant à 2021 avec Van Hool et le Néerlandais VDL, qui produit en Belgique également, pour 350 bus électriques (60% pour le premier et 40% pour le second). Dans ce contrat, 60 bus ont déjà été prélevés.

Les réserves de Van Hool ont fondu comme neige au soleil, passant de 133 millions d'euros fin 2019 à 6 millions aujourd'hui, rapportaient mercredi les quotidiens économiques De Tijd et L'Écho. Un conseil d'entreprise est prévu lundi prochain et la direction pourrait y annoncer un plan de restructuration.

"Avec le contrat-cadre BYD, De Lijn dispose de trois fournisseurs potentiels", souligne la ministre Open Vld. "La société a encore besoin de nombreux bus, et elle veut en commander encore avant l'été. On ignore toutefois sur base de quel contrat-cadre, le conseil d'administration examine actuellement les besoins et les budgets".

Pour le député Stijn Bex (Groen), le gouvernement flamand s'apprête à faire une annonce ce vendredi. La ministre n'en a rien dit, mais elle espère apprendre au plus vite si Van Hool et VDL disposent d'une capacité de livraison et à quel délai. Pour l'élu d'opposition, le prix ne devrait en tout cas pas être le critère décisif.