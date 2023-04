Van Quickenborne promet d'aider le service de sauvetage VBZR à financer son nouveau bateau

Le VBZR est une organisation de recherche et de sauvetage (Search and Rescue) en mer du Nord composée de volontaires. Ses opérations sont coordonnées par le Maritime rescue and coordination centre (MRCC) et s'étendent entre Ostende et Cadzand, aux Pays-Bas. L'une des embarcations du service nécessite un remplacement d'urgence et un nouveau bateau est donc en cours de construction, pour un coût total de 1,2 million d'euros.

Le VZBR a encore besoin de 150.000 euros pour financer la construction du navire. "Le gouvernement soutient cette opération et nous allons essayer de trouver des personnes et des entreprises dans notre réseau qui peuvent les soutenir", a déclaré Vincent Van Quickenborne.