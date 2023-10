Van Tigchelt en visite au parquet de Bruxelles, "choqué" par les événements

"Cinq cents personnes travaillent dans ce bâtiment, des magistrats et du personnel administratif. Il est important d'apporter son soutien à chacun d'eux. Ce qui s'est passé les a choqués, et ne peut jamais se reproduire", a déclaré le ministre entouré du procureur du Roi de Bruxelles ff, Tim De Wolf, et du procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle.

La demande d'extradition d'Abdesalem Lassoued est restée dans une armoire sans avoir été traitée. En 2022, 31 demandes ont été adressées au parquet de Bruxelles, 30 ont bel et bien reçu une suite, pas la 31e... Un système informatique -Just One- est en cours de développement. Il permettra au magistrat de disposer d'un aperçu de tous ses dossiers, d'établir une ligne du temps de ceux-ci et des échéances qui doivent être respectées, avec la possibilité d'alertes. Il est en phase de test et sera opérationnel l'an prochain. Il devrait éviter la répétition de l'incident qui a provoqué la démission de l'ex-ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.