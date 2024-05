Van Tigchelt se verrait bien "ministre de la Sécurité" sous la prochaine législature

Le libéral flamand, qui a succédé en octobre à Vincent Van Quickenborne, a présenté mercredi un plan de réforme de la police dans un commissariat de Malines, ville d'un autre libéral, Bart Somers. Il veut notamment réduire le nombre de zones de police du pays -actuellement 182- à une quinzaine en Wallonie et autant en Flandre et une seule à Bruxelles. Il estime aussi qu'il faut spécialiser la police fédérale en lui confiant uniquement les tâches que ne peut accomplir la police locale, investir davantage dans l'intelligence artificielle -par exemple pour rédiger des PV ou relier des enquêtes entre elles voire mettre sur pied un bureau de police numérique- et en revenir aux missions policières principales. "La police n'est pas une entreprise de surveillance ou d'inspection", a-t-il souligné.

Cette réforme doit faire en sorte que la police se concentre sur sa mission principale: lutter contre la criminalité.