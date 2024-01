Vandenbroucke demande une étude sur le lien entre pesticides et maladie de Parkinson

La Commission et le Conseil scientifique de Fedris ont constaté que des études épidémiologiques et expérimentales suggéraient l'hypothèse d'une association entre l'exposition aux pesticides et le syndrome de Parkinson, voire la maladie de Parkinson, mais que ces études comportaient des faiblesses, a expliqué M. Vandenbroucke. Aucune relation causale entre l'exposition professionnelle aux pesticides et le syndrome de Parkinson ou la maladie de Parkinson n'a pu être établie. Il a toutefois été conclu qu'il pouvait être préconisé d'appliquer le principe de précaution et d'encourager les méthodes de prévention habituellement recommandées afin de limiter l'exposition lors de la manipulation des pesticides.

"Cette position pourrait évoluer à l'avenir en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. J'ai demandé à répéter cette étude sur la base de connaissances et de la littérature scientifiques provisoires. Fedris a immédiatement commencé à travailler", a expliqué le ministre.