Vente des actions BNP Paribas: l'Etat va prendre 2 participations stratégiques

La vente d'une partie de la participation belge dans le capital de BNP Paribas servira à ce que l'Etat acquière une participation stratégique dans Ageas et Euroclear, a indiqué le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), mercredi, dans l'émission De Ochtend sur Radio 1.

Le gouvernement fédéral a annoncé, hier/mardi, sa volonté de mettre en vente un tiers de sa participation de 7,8% au total dans le groupe bancaire français BNP Paribas, maison-mère de BNP Paribas Fortis.

"La valeur de l'action était à un niveau intéressant", a expliqué ce mercredi le ministre Van Peteghem. Et les 5,1 % de participation que la Belgique détient encore lui permettent de continuer à disposer d'un administrateur indépendant au sein du conseil d'administration du groupe bancaire même si son pouvoir de contrôle n'est plus très important.

Cette vente s'inscrit par ailleurs dans une stratégie plus large, le gouvernement ayant décidé de prendre une "participation stratégique" dans Ageas et Euroclear, pour quelque 2 milliards d'euros. "Nous faisons un choix clair d'ancrer ces deux sociétés ici et de faire en sorte que leur siège social ne parte pas à l'étranger ou qu'elles ne finissent pas entre des mains étrangères", a poursuivi le ministre.

Quant à la baisse des dividendes découlant de l'opération, elle sera compensée par les dividendes d'Ageas et d'Euroclear, a-t-il ajouté.