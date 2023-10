Verlinden, de Moor et Van Tigchelt attendus mercredi à la Chambre

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et la secrétaire d'Etat à l'Asile, Nicole de Moor, seront une nouvelle fois interrogées mercredi à la Chambre à propos de l'attentat commis la semaine passée à Bruxelles et des nouveaux éléments survenus depuis lors. Le successeur de Vincent Van Quickenborne à la Justice, Paul Van Tigchelt, est également attendu.

La réunion aura lieu à 13h30. Mercredi passé, les ministres et le Premier ministre s'étaient expliqués devant les commissions de l'Intérieur et de la Justice de la Chambre au cours d'une séance qui avait duré plus de six heures. Ils avaient fourni une longue série d'informations, reposant notamment sur la difficulté d'expulser certains citoyens étrangers vers leur pays d'origine, mais entretemps il est apparu que la Tunisie, d'où venait Abdesalem Lassoued, auteur de l'attentat, avait envoyé une demande d'extradition aux autorités belges.

La révélation de ce fait nouveau vendredi a entraîné la démission du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.