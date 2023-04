Verlinden évoque la nomination d'un commissaire général intérimaire à la police fédérale

En décembre dernier, le commissaire général Marc De Mesmaeker faisait savoir qu'il ne rempilerait pas à la tête de la police fédérale "pour des raisons personnelles". Son mandat se termine le 15 juin, dans huit semaines et, à l'heure actuelle, rien n'a été fait pour l'ouverture du poste et permettre son remplacement, signalait La Libre Belgique dans son édition de mercredi.

Interrogée jeudi par Sophie Rohonyi (DéFI) et Vanessa Matz (Les Engagés), Annelies Verlinden a confirmé que l'appel à candidatures n'avait pas encore été publié au Moniteur belge. La description de fonction doit encore être définie et prendre en compte les résultats des états généraux de la police ou encore de l'audit de la DRI (Direction de l'information policière et des moyens).