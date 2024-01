Vers un durcissement des sanctions pour espionnage et ingérence étrangère

Ce dispositif était à l'origine inscrit dans la réforme du code pénal portée par le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt. Mais il en a été retiré afin d'accélérer son entrée en vigueur, alors que le parquet fédéral a ouvert un dossier pénal à l'encontre de l'ancien sénateur Vlaams Belang Frank Creyelman à propos de ses contacts présumés avec un espion chinois.

Les dispositions du code pénal concernant l'espionnage et l'ingérence étrangère dataient encore de l'entre-deux-guerres. Certains faits n'étaient pas punissables, car ils ne pouvaient s'appliquer qu'en "temps de guerre", alors que la Belgique n'est plus en état de guerre depuis 1945. Or, l'espionnage est considérable en Belgique, du fait de la présence des institutions européennes et du siège de l'OTAN.