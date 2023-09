Vers une réforme du plan de cohésion sociale wallon

Le gouvernement wallon a adopté en première lecture ce jeudi un avant-projet de décret et un arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, réformant le plan de cohésion sociale régional. Avec en fil rouge une simplification administrative et un recadrage des actions menées.

Développé par une commune ou un CPAS afin de réduire la précarité et les inégalités, ce plan de cohésion social représente un budget de 23 millions d'euros par an.

Concrètement, cette réforme passe par une simplification administrative des procédures administratives offrant plus de souplesse et d'autonomie aux pouvoirs locaux et plus particulièrement aux chefs de projets des plans de cohésion pour que ces derniers puissent davantage se concentrer sur les actions de terrain.

Les actions seront également recadrées afin de clarifier leurs objectifs et de recentrer les moyens sur des mesures qui auront un réel impact social, en priorité pour le public le plus vulnérable.

"En tant que ministre, mon objectif avec cette réforme est de contribuer à la construction d'une société solidaire; de réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux et d'impulser la création de structures qui y contribuent", conclut le ministre.