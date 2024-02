Versets du Coran récités au parlement bruxellois: Le MR exige une commission

Une vidéo montrant un imam récitant une prière depuis la tribune du Parlement bruxellois, partagée vendredi sur les réseaux sociaux, a suscité plusieurs réactions d'indignation dont celle du MR samedi. La section régionale du parti libéral se dit "choquée" qu'on "permette immixtion du religieux" au coeur du parlement et exige une commission.

"Nous nous battons depuis des années pour la neutralité de l'Etat", affirme David Leisterh, le président du MR bruxellois. Il exige une commission "toutes affaires cessantes" pour que soit retirée à cet imam la décoration reçue pour son intégration, faire la clarté sur les personnes qui l'ont invitée et pourquoi, savoir si cet imam touche des subsides des pouvoirs publics et enfin, reprendre la liste des personnes décorées et s'assurer qu'il n'y ait pas de contradiction avec "nos valeurs fondamentales".

Si l'exigence du MR n'était pas respectée, il s'agirait, pour le parti, "d'un déni de démocratie de plus".