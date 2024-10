VERVIERS: Accord de majorité entre Ensemble et le PS, le MR Maxime Degey bourgmestre

Un accord de majorité a été signé à Verviers jeudi soir entre les groupes Ensemble Verviers (MR, Engagés et Nouveau Verviers) et PS-IC, ont annoncé mardi les chefs de file de ces deux listes, Maxime Degey et Alexandre Loffet. Le prochain bourgmestre, qui succédera à la socialiste Muriel Targnion, sera le MR Maxime Degey.