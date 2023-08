Verviers reprend la gestion du stationnement sur son territoire

La Ville de Verviers mettra prochainement en place un dispositif de communication pour informer les résidents et les visiteurs sur les modalités de la reprise du stationnement payant. Des panneaux de signalisation seront aussi installés aux entrées de chaque zone payante, les horaires et les options de paiement disponibles seront affichés sur les horodateurs.

"À compter de cette date, les règles de stationnement payant seront de nouveau en vigueur à travers la ville. Les automobilistes devront se conformer aux tarifs en vigueur ainsi qu'aux horaires de paiement spécifiés sur les horodateurs", ont fait savoir les autorités, qui estiment que le stationnement payant offre plusieurs avantages, dont "une meilleure disponibilité des places en centre-ville, un moyen d'améliorer la mobilité, et une incitation à privilégier les modes de déplacement durables tels que le covoiturage, les transports en commun et le vélo". Afin de répondre à certaines demandes et attirer à nouveau les visiteurs en centre-ville, chaque usager pourra toutefois bénéficier d'une heure gratuite de stationnement.

Une semaine de "transition" sera néanmoins nécessaire afin d'adapter les 96 horodateurs présents sur le territoire à la nouvelle réglementation.

Les usagers auront la possibilité de payer leur stationnement de différentes manières, notamment par le biais d'applications mobiles dédiées, ou de paiement par cartes bancaires.

"La reprise du stationnement payant s'inscrit dans une démarche globale de développement durable et de préservation de la qualité de vie des citoyens. En favorisant une utilisation plus efficace de l'espace urbain, cette mesure contribuera à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement et à renforcer l'attractivité de notre ville", a conclu la Ville.