Verviers: un budget 2024 marqué par les inondations et un déficit à l'ordinaire

La Ville de Verviers a présenté mardi son budget pour l'année 2024, un exercice qui s'inscrit dans la continuité de l'année 2023, qui est à nouveau fortement impacté par les inondations de 2021 et qui doit faire face à un déficit ordinaire, malgré différentes mesures de gestion.

Sur les 84 millions d'euros inscrits au budget extraordinaire, au moins la moitié de la somme sera utilisée pour réaliser des travaux en lien avec les inondations survenues durant l'été 2021, a indiqué le bourgmestre f.f. Alexandre Loffet.

Ainsi, 22 millions d'euros ont été inscrits pour acquérir et démolir du bâti afin d'y aménager des espaces plus résilients. Parmi les autres grosses dépenses liées à la catastrophe, épinglons les 10 millions d'euros pour reconstruire l'école d'Ensival et les 5 millions d'euros inscrits pour la remise en état de voiries inondées. "500.000 euros ont aussi été ajoutés sur fonds propres pour la réfection d'autres voiries. Une partie de ces voiries devaient être réfectionnées au niveau de l'égouttage", a précisé l'échevin en charge des Travaux Maxime Degey.