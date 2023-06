Victoire du Suisse Lars Forster dans la 3e manche à Leogang

Le Suisse Lars Forster s'est imposé dans la 3e des huit manches de cross-country de la Coupe du monde de mountainbike, la discipline olympique, dimanche à Leogang en Autriche. Il a devancé de 14 secondes l'Allemand Luca Schwarbauer et de 23 secondes le Tchèque Ondrej Cink.

Le champion de Belgique Jens Schuermans a signé son meilleur résultat de la saison en franchissant la ligne en 9e position à 1:29 du vainqueur. Il avait terminé 20e à Novo Mesto et 30e à Lenzerheide. Pierre De Froidmont a pris la 17e place (après ses 14e et 34e places lors des deux premières épreuves de cross). Jens Schuermans avait terminé à la 4e place du shorttrack vendredi et Pierre De Froidmont 9e.

Le décuple champion du monde Nino Schurter, vainqueur dimanche dernier à Lenzerheide, a cette fois dû se contenter de la 21e place à 2:37 de son compatriote. Tom Pidcock, vainqueur en Tchéquie, était absent des deux manches suivantes.