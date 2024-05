Vidéo humoristique d'Amnesty pour rappeler le thème des droits humains aux candidats

Les revendications adressées par l'organisation aux partis politiques sont contenues dans une série de supports, dont une vidéo humoristique mettant en scène des personnages en pâte à modeler représentant les présidentes et présidents de ces mêmes partis. Ces revendications font écho à dix fiches présentant en détails les recommandations d'Amnesty International.

"On constate dans de nombreux pays européens une montée de discours et de forces politiques qui menacent ouvertement le respect des droits humains, et la Belgique est loin d'être épargnée", note Carine Thibaut, directrice d'AIBF. "Avec le plus grand sérieux, mais à grand renfort d'humour, nous visons à ce que la défense des droits humains soit au coeur de toutes les préoccupations et que des engagements fermes soient pris, particulièrement après le scrutin, lorsque débuteront les négociations d'accords gouvernementaux".