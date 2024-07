Ville de Bruxelles: la liste MR+ associe expérience et jeunesse pour contrer la gauche

La liste MR+ (MR, Open Vld, Voor U et indépendants) de la Ville de Bruxelles sera emmenée, comme annoncé, par David Weytsman, candidat bourgmestre, devant Florence Frelinx, avocate et candidate présidente du CPAS, et le député régional et ancien échevin de l'urbanisme et du patrimoine, Geoffroy Coomans de Brachène, a-t-elle annoncé jeudi.