Ville de Bruxelles: l'ex-bourgmestre François-Xavier de Donnea poussera la liste MR+

L'ex-bourgmestre libéral de la Ville de Bruxelles, François-Xavier de Donnea, y poussera la liste MR+ en vue du scrutin communal d'octobre depuis la 47e place, ont annoncé mercredi l'intéressé et David Weytsman, tête de liste, via l'agence Belga. Celle-ci regroupe le MR, l'Open Vld, Voor U et des indépendants.