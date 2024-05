Ville de Bruxelles: nouvelle étape pour la rénovation énergétique des logements sociaux

Le Logement Bruxellois, la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise ont annoncé vendredi avoir franchi une nouvelle étape pour la rénovation énergétique des logements sociaux de la capitale. Les Fonds Européens pour le Développement Régional (FEDER) en financeront plus de 12 millions d'euros.

Les fonds européens permettront de financer une partie significative des travaux de rénovation énergétique des logements sociaux de Versailles I et IV, situés à Neder-Over-Heembeek.

Ce financement vient renforcer le plan "Les Oubliés du Climat", soulignant l'engagement commun de ces autorités pour une ville plus durable et une meilleure qualité de vie de ses habitants, ont-elles indiqué vendredi dans un communiqué.

En collaboration avec la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale, le Logement Bruxellois s'engage à mettre en œuvre cette subvention de manière efficace, dans le but de promouvoir des logements durables et abordables pour tous.

Les travaux prévus dans le cadre du plan "Les Oubliés du Climat"; ont été lancés il y a un an.

Ce programme ambitieux de rénovation et d'isolation de près de 1.000 logements, vise à réduire l'empreinte carbone tout en améliorant le bien-être des locataires. Ses objectifs principaux sont une diminution moyenne de 65% de la consommation de chauffage; une réduction de 61% des émissions de CO2; une amélioration du label PEB (Performance Energétique du Bâtiment) moyen de E à B (« basse énergie »).