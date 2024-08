Vingt millions de téléspectateurs pour la convention démocrate à Chicago

La salle, où un DJ enthousiaste a enchaîné les tubes, a souvent pris jeudi l'allure d'une immense et joyeuse boîte de nuit.

Jeudi, la chanteuse pop Pink est montée sur scène pour interpréter son titre "What about us", avec sa fille Willow Sage. Le très populaire trio de musique country The Chicks a interprété l'hymne national américain, 20 ans après avoir été répudié par les conservateurs pour son opposition à la guerre en Irak.

Le site TMZ, spécialisé dans les informations touchant aux célébrités, a dit tenir de "sources multiples" que Beyoncé serait la grande invitée surprise de la soirée.

L'immense star, qui a touché à tous les genres musicaux, a déjà donné à la campagne son hymne, avec sa chanson "Freedom" (liberté, en français).