Vingt-quatre mois de prison ferme pour des vols de cuivre dans une entreprise de Nivelles

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Irinel D., un habitant de Charleroi né en 2001, à 24 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 1.600 euros. En récidive après avoir été condamné à Namur six mois plus tôt pour une quarantaine de vols, l'homme est l'instigateur d'un vol de 3 tonnes de cuivre dans une entreprise du zoning de Nivelles Sud, le week-end des 10 et 11 juin 2023. Cet important vol avait obligé la société qui en a été victime à interrompre ses activités. Deux complices du premier prévenu écopent pour l'un d'une peine de travail de 200 heures, et pour l'autre qui faisait défaut de 18 mois d'emprisonnement.