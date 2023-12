Virus respiratoire syncytial: deux nouveaux agents préventifs sur le marché belge en 2024

Le vaccin maternel, connu sous le nom de marque Abrysvo®, a reçu le feu vert de l'EMA en août. "Une injection pendant la grossesse (de préférence entre 28 et 36 semaines) pourrait protéger le bébé de la naissance jusqu'à l'âge de six mois, réduisant le risque d'infection sévère par le VRS de 69% et le risque d'hospitalisation de 57%", précise le Conseil.

Le CSS recommande l'utilisation, dès qu'ils seront disponibles, du nouvel anticorps monoclonal (nirsevimab) à administrer à l'enfant, et du vaccin destiné aux femmes enceintes pour protéger leur enfant dès la naissance. Le nirsevimab, connu sous le nom de marque Beyfortus®, a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en 2022. "Une seule injection suffit pour une protection d'environ cinq mois, réduisant le risque d'infection par le VRS de 75% et le risque d'hospitalisation de 79%", assure le CSS.

En Belgique, le nombre d'infections par le VRS chez les enfants de moins de cinq ans est d'environ 14.500 par an, dont 3.200 à 3.600 entraînent une hospitalisation, selon une estimation.

Le VRS est la principale cause d'infections des voies respiratoires inférieures ou bronchiolites chez les bébés de moins d'un an et la deuxième cause de leur décès dans le monde. Les formes peuvent être sévères avec des difficultés respiratoires importantes ou une pneumonie.