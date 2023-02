Vivalia va en recours contre le refus du permis unique

Le conseil d'administration de l'intercommunale des soins de santé Vivalia a décidé vendredi d'introduire un recours devant le gouvernement wallon contre le refus par les fonctionnaires technique et délégué de l'Administration wallonne d'accorder le permis unique visant à construire le futur CHR Centre-Sud à Houdemont (Habay), a fait savoir Vivalia vendredi.

La demande de permis unique en question portait notamment sur la construction et l'exploitation du futur hôpital ainsi que l'aménagement d'une station d'épuration et d'un échangeur routier. D'après l'intercommunale, le refus de permis "découle davantage d'une position de principe de refus du projet et de son implantation par le fonctionnaire délégué" plutôt que d'une "analyse exhaustive de l'ensemble des éléments figurant dans le dossier."

L'intercommunale a exprimé son désaccord avec certains des arguments avancés dans la décision rendue le 17 février, dont l'obligation d'une révision préalable du plan de secteur ou encore le "manque supposé d'études au niveau de la localisation du projet". Le conseil d'administration estime que "le dossier de demande de permis unique contient les éléments nécessaires pour répondre aux arguments invoqués par les fonctionnaires technique et délégué à l'appui de leur décision" et que le "recours devant le Gouvernement wallon constitue la seule option valable en vue de la mise en œuvre du projet Vivalia 2025."

L'intercommunale considère que "'l'enjeu est d'une importance vitale, que le projet Vivalia 2025 est essentiel pour garantir le maintien d'une offre de soins de qualité et de proximité en province de Luxembourg et que ce maintien passe par un regroupement nécessaire des hôpitaux d'Arlon, Bastogne, Libramont et Virton sur le site de Houdemont".