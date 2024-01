Vivaqua croule sous les dettes

Vivaqua, dont les activités couvrent la production et la distribution d'eau potable, la gestion des réseaux d'égouttage et la lutte contre les inondations en Région bruxelloise, croule sous les dettes et n'est pas en mesure de réaliser les investissements nécessaires à la rénovation du réseau d'égouttage, rapporte jeudi De Standaard.

"Nous pouvons garantir que l'eau continuera à couler du robinet mais la rénovation des égouts est à peine possible", résume la directrice générale, Laurence Bovy.

L'an dernier, Vivaqua a procédé à la rénovation d'à peine 14 km d'égouts, ce qui fait peser des risques toujours plus grands d'effondrements de parties de chaussées, regrette la directrice pour qui l'avenir des activités de Vivaqua n'est plus garanti. "Par rapport à nos revenus, la dette est tout simplement trop grande. Ce n'est plus possible".

Laurence Bovy plaide dès lors pour un soutien financier de la Région bruxelloise.