Vive La Fête et The Sisters of Mercy à l'affiche des Lokerse Feesten

Le groupe électropop Vive La Fête et les pionniers de la new wave The Sisters of Mercy sont à l'affiche de la prochaine édition des Lokerse Feesten. Le groupe de rock belge La Muerte jouera le dimanche 4 août, le jour du festival où Front 242 montera une dernière fois sur scène.

Auparavant, les venues de Massive Attack, Korn, The Prodigy, Nas, De La Soul, Oscar And The Wolf, Anne-Marie, Joost, Froukje, Pixies, Future Islands, Clouseau40, Regi Live ft Linda and Prince S. et De Geit avaient été annoncées.

La 49e édition des Lokerse Feesten aura lieu du vendredi 2 août au dimanche 11 août 2024.