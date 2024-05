Volodymyr Zelensky rencontre des pilotes de F-16 à Melbroek

M. Zelensky a été accueilli à Melsbroek par le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). Il a pu admirer deux F-16 stationnés dans un hangar et suivre pendant une dizaine de minutes les explications de l'un des pilotes belges. Cette présentation a été suivie d'explications plus détaillées pour la délégation ukrainienne, sans la presse. Quelques techniciens ukrainiens, formés par les pilotes belges, étaient également présents.

Cette visite fait suite à la signature d'un accord bilatéral de sécurité entre Volodymyr Zelensky et Alexander De Croo, mardi matin. Ce accord englobe une aide financière ainsi que la livraison de 30 chasseurs-bombardiers F-16 d'ici 2028.