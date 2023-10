Vols et recel de selles de chevaux: 4 suspects placés sous mandat d'arrêt

L'enquête a été menée par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Flandre occidentale. Soutenue par la Direction pour la lutte contre la criminalité grave et organisée de la Police Judiciaire Fédérale (DJSOC) et par la cavalerie de la Police Fédérale, elle a pris en flagrant délit les suspects des vols dans la nuit de mardi à mercredi, avant d'interpeller les receleurs. Environ 150 selles et 35.000 euros ont été trouvés dans leur manège et maison.

Les vols, principalement effectués la nuit, ont touché des écuries et écoles d'équitation sur l'ensemble de la Belgique.