Vooruit est le dernier parti à rejoindre le 10, rue de la Loi

MM. Rousseau et Vandenbroucke rencontreront d'abord le formateur Bart De Wever et son équipe en bilatérale. Ensuite, l'intention est de procéder à des consultations plénières. Plus tôt dans la soirée, des conversations séparées ont également eu lieu avec le CD&V et Les Engagés d'une part, et le MR d'autre part.

Rien n'a filtré sur le contenu de ces discussions. Mais "il n'y a certainement pas une ambiance d'enterrement", indiquait une source.