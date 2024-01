Vooruit ne serait pas contre une réforme de l'Etat

Pour Vooruit, la structure de l'Etat pourrait être rendue plus efficace, c'est pourquoi une réforme de l'Etat "est possible" pour le parti socialiste flamand. "Mais cela devra aller vite. Nous sommes face à des défis bien trop importants", a déclaré la présidente de Vooruit, Melissa Depraetere, devant quelque 2.000 membres de son parti rassemblés à l'occasion d'une réception de Nouvel An à Bruges.