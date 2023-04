VRT: Dalle rappelle à l'ordre le patron mais ne désavoue pas le message

Le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle, a regretté mercredi la façon dont le patron de la VRT, Frederik Delaplace, avait rappelé au personnel de la chaîne publique flamande les règles en matière de communication. La façon de communiquer, le moment choisi et la formulation lui ont paru mal avisés, et une telle erreur ne devra plus se reproduire. Sur le fond, il ne désavoue toutefois pas le message envoyé.