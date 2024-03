VUB et UZ Brussel s'associent pour lancer un pôle d'innovation en périphérie bruxelloise

Le Research Park Zellik, situé en périphérie bruxelloise, accueillera un laboratoire consacré notamment à la décarbonisation, la robotique et aux technologies médicales de pointe, a annoncé lundi la Vrije Universiteit Brussel (VUB), à l'initiative du projet avec l'UZ Brussel et le gouvernement flamand.

La machine sera installée dans le centre de données Nexus. Une installation de 10.000 m² durable et neutre en carbone qui abritera également les serveurs de la VUB et de l'UZ Brussel.

Ce parc scientifique, qui bénéficie d'une subvention de 30 millions d'euros de la Flandre, est en cours de construction. Son ouverture est prévue le 7 mai. Il hébergera le premier supercalculateur flamand Tier-1, le deuxième ordinateur le plus puissant au monde. Le seul autre ordinateur belge de niveau 1 se trouve à Charleroi.

Le parc de recherche se veut également être un pôle d'innovation pour la recherche et de développement en Belgique. Le premier institut flamand pour la décarbonisation, le premier pôle robotique en Flandre, Brubotics, et le scanner médical le plus avancé de la région s'y installeront notamment.

L'ambition commune des acteurs à l'origine de ce projet est "rassembler les entreprises technologiques et de mettre en valeur la périphérie en tant que région innovante".

"Le Research Park Zellik renforce ainsi le projet FTI que nous lançons dans toute la Flandre cette semaine", a expliqué le ministre-président flamand Jan Jambon. "Grâce à l'utilisation ciblée de la technologie et de l'innovation, la Flandre vise à devenir le meilleur endroit au monde pour vivre, résider, travailler et se détendre d'ici 2030."