Wallonie: la dérogation d'obligation de jachère adoptée en 1re lecture en gouvernement

Selon cette mesure, les agriculteurs pourront toucher les aides s'ils atteignent au moins 4% en additionnant non seulement les éventuelles jachères et surfaces non productives mais aussi les cultures intermédiaires ou fixatrices d'azote (lentilles, pois...) sans usage de produits phytosanitaires.

"L'intégration de cette dérogation assouplit les restrictions quant à la manière d'utiliser les terres arables auxquelles les agriculteurs sont soumis et cela limite leurs pertes de revenus tout en garantissant certains avantages environnementaux", selon un communiqué du ministre Borsus.