WALLONIE- A mi-chemin, MR et Engagés au coude-à-coude à Namur

Les Engagés et le MR faisaient course en tête dans la circonscription de Namur alors que 51% des bureaux de votes avaient été dépouillés vers 21h.

Premier parti de la circonscription en 2019, le PS n'en est plus que le 3e selon ces résultats partiels. Le parti perd 5,56 pp et pointe à 17,57% des votes. Le PTB est la 4e force, à 10,46% (-2,37pp).

Ecolo connait la plus lourde chute, de 8,69pp et n'atteint plus que 8,07% des voix.