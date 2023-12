Wallonie: Prêts préférentiels pour les entreprises engagées dans la transition énergétique

"La transition énergétique et circulaire nécessite des moyens massifs. Ce mécanisme de prêt totalement innovant aura un effet levier important, puisque les 25 millions d'euros octroyés permettront de générer des investissements privés de l'ordre de 218 millions à 500 millions dans la transition", a indiqué le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry.

Selon ce dernier, le taux du prêt variera en fonction de l'ambition environnementale du projet, du risque technologique et de la santé financière de l'entreprise.

"Notre objectif est d'offrir aux entreprises et aux industriels des perspectives à court, moyen et long termes pour développer des projets bas-carbone ou de décarbonation. Ce mécanisme de prêt participera à la concrétisation de projets industriels et amplifiera les investissements dans la transition énergétique", a ajouté le ministre régional de l'EConomie, Willy Borsus.

Le nouveau mécanisme de prêt mis en place par BEFIN sera d'application dès l'entrée en vigueur du décret neutralité carbone et de l'arrêté d'exécution des conventions carbone prévus début 2024.