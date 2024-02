Wallonie: un projet-pilote pour aider les ménages les plus précaires à isoler leur bien

La Région a mis sur pied depuis plusieurs années les Renopacks, ce dispositif de prêts à la rénovation à taux zéro. Mais les ménages les plus précaires y ont assez peu recours, alors que c'est bien souvent ces familles-là qui ont le plus besoin de réduire leurs factures énergétiques.

Cet argent servira à couvrir une partie du capital emprunté par le ménage.

Le projet pilote est réservé aux ménages disposant de revenus C1 (c'est-à-dire moins de 24.600 euros bruts par an) ou C2 (entre 24.600 et 34.900 euros par an) et qui n'accèdent actuellement pas aux prêts Renopacks. Les bénéficiaires devront également habiter des logements de label PEB F ou G.

Le montant de cette nouvelle aide sera limité à 25.000 euros par ménage au maximum. L'intervention de la Région wallonne, incluant les primes, ne pourra en outre dépasser 90% du montant des travaux, selon un communiqué du gouvernement wallon.