À Wavre, la liste de la bourgmestre n'exclut pas une reconduction de l'alliance avec le PS

Les socialistes wavriens, eux, sont passés de deux à cinq sièges, remplissant leur objectif.

"Nous avons un bon bilan ensemble, nous avons réalisé 80% de notre Programme stratégique transversal. On ne peut donc pas parler d'un échec de notre collaboration. Nous avons élaboré un programme réaliste et réalisable, on verra avec quel partenaire nous pourrons aller plus loin", a indiqué dimanche soir Anne Masson.